  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания
14 окт 2025 | 14:09

  • 14 окт 2025 | 14:09
Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на турнира от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания).

В първия кръг сестрите се наложиха лесно над представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи с 21:4, 21:11 за 24 минути на корта.

В следващия си мач българките излизат срещу победителките от двубоя между номер 4 Рин Иванага/Кие Наканиши (Япония) и Лани Майсари/Амалия Пративи (Индонезия).

Стефани Стоева ще играе и в надпреварата на двойки, а първата й съперничка утре ще бъде Га Юн Ким (Република Корея).

