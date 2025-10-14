Популярни
Бивш олимпийски треньор с обвинения в сексуални престъпления срещу дете

  • 14 окт 2025 | 14:01
  • 750
  • 0
Бившият британски олимпийски треньор по лека атлетика Хосе Висенте Леива-Модал е обвинен в сексуални престъпления срещу дете, съобщиха от Кралската прокуратура на Великобритания.

65-годишният съпруг на бившата олимпийска състезателка в средните дистанции Диан Модал ще се яви пред съда във вторник. Срещу него са повдигнати 19 отделни обвинения, включващи сексуално насилие над дете, изнасилване и упражняване на контрол и принуда.

От Кралската прокуратура уточниха, че всички обвинения са свързани с една и съща жена и обхващат периода между 2012 и 2024 г.

Обвиненията са резултат от разследване на полицията в Greater Manchester срещу норвежкия гражданин Леива-Модал, известен още като Висенте Модал.

"Кралската прокуратура реши да повдигне обвинение срещу Висенте Леива-Модал за редица тежки сексуални престъпления, включително такива, свързани със сексуално насилие над дете“, заяви заместник-главният прокурор JДжеймс Болтън-Смит.

"Нашите прокурори установиха, че има достатъчно доказателства, за да бъде случаят внесен в съда, и че наказателното преследване е в обществен интерес. Работихме в тясно сътрудничество с полицията в Манчестър по време на тяхното разследване“, добави той.

