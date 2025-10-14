Берисо, Джепчирчир и Лема оглавяват звездната листа на маратона във Валенсия

Световната шампионка Перес Джепчирчир ще се изправи срещу рекордьорката на трасето Амане Берисо, докато друг бивш победител Сисeй Лема ще води елита при мъжете на маратона във Валенсия на 7 декември.
Кенийката Джепчирчир триумфира в Токио миналия месец, добавяйки световната титла към олимпийската корона, която спечели в Япония през 2021 г. Оттогава тя е печелила три други големи маратона – в Ню Йорк, Бостън и Лондон, където през 2024 г. постави личния си рекорд от 2:16:16. Джепчирчир има и опит с победа във Валенсия от 2020 г., когато записа второто си най-добро маратонско време – 2:17:16.
В сблъсък на световни златни медалистки тя ще се състезава срещу световната шампионка на Етиопия от 2023 г. Берисо. Тази световна титла в Будапеща е последната маратонска победа за Берисо и идва след успеха ѝ във Валенсия през 2022 г., когато тя постави рекорда на трасето от 2:14:58, който остава неин личен рекорд. Впоследствие тя зае второ място на маратона в Бостън през 2023 г. и трето на миналогодишния маратон в Токио, а на Олимпийските игри в Париж и на тазгодишния маратон в Бостън завърши пета.
Към тях ще се присъедини и друга бегачка с време под 2:16 – Джойсилин Джепкосгей. Тя постигна 2:16:24, когато завърши трета на маратона в Лондон през 2024 г., спечелен от нейната кенийска сънародничка Джепчирчир, а тази година беше втора в британската столица. Джепкосгей спечели маратона в Лондон през 2021 г. и маратона в Ню Йорк през 2019 г., а през 2020 г. беше втора във Валенсия.
Етиопецът Лема оглавява мъжката надпревара благодарение на рекорда на трасето и личния си рекорд от 2:01:48, които постави при победата си през 2023 г. Това време го нарежда на четвърто място в световната ранглиста за всички времена. Той ще се опита да се реваншира, след като не успя да завърши състезанието, докато защитаваше титлата си на маратона в Бостън през април.
Лема ще се изправи срещу четирима други атлети с времена под 2:05 – сънародника си Хайлемариам Кирос, кениеца Хилари Кипкоеч и германското дуо Самуел Фитви и Аманал Петрос.
Подобно на Джепчирчир, Петрос се качи на подиума на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, където спечели сребро след спринтьорска битка с шампиона Алфонс Симбу. Петрос постигна личния си рекорд от 2:04:58 в Берлин през 2023 г. и завърши осми на тазгодишния маратон в Лондон.
Кирос спечели маратона в Сидни през август, докато Кипкоеч и Фитви се завръщат на мястото, където миналата година постигнаха съответните си лични рекорди от 2:04:45 и 2:04:56, финиширайки малко пред Лема.
