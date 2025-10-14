Детройт надви Торонто два пъти в рамките на три дни

Мейсън Ейпълтън отбеляза 45 секунди преди края за драматичния успех с 3:2 в полза на Детройт срещу домакина Торонто в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канад.
Това е първо попадение за Ейпълтън, привлечен с двугодишен договор от Ред Уингс като свободен агент преди началото на първенството. Детройт пък записа втора победа срещу този противник в рамките на само три дни.
Гостите пропиляха преднина от два гола, а Джеймс ван Риемсдик също беше точен за първи път за Ред Уингс, като и Дилан Ларкин отбеляза попадение във вратата на тима от Канада.
Кам Талбот спаси 38 шута за победителите. Кале Йернкрук вкара за Торонто, а съотборникът му Матю Нис се отличи с гол и асистенция.
Антъни Чирели се разписа два пъти в първата част и помогна на Тампа Бей се наложи с 4:3 като гост срещу Бостън. Тимът на Лайтнинг водеше с 3:0 и 4:1 във втората третина, а Понтус Холмберг завърши с попадение и асистенция за победителите.
Яни Гурд също беше точен във вратата на домакините, а неговият съотборник Йонас Йохансон направи 30 спасявания.
За Бостън се разписаха Кейси Мителстат, Джордън Харис и Морган Гийки.