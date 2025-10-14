Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

  • 14 окт 2025 | 11:42
  • 88
  • 0
Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

Изпълнителният комитет на Европейската гимнастика проведе в Цюрих (Швейцария) третото си заседание за годината. Под ръководството на президента Фарид Гайбов (Азербайджан) бяха взети няколко официални решения.

Европейското първенство за юноши и девойки и Европейското първенство за мъже и жени по спортна акробатика през 2027 година бяха присъдени на Пезаро (Италия). Състезанието при по-малките ще се проведе от 18 до 21 март 2027-а, докато Европейското първенство за мъже и жени е насрочено за 24 до 28 март 2027 година.

Европейското първенство за деца до 15 години и юноши, както и Европейското първенство по спортна аеробика за 2027 година бяха присъдени също на Пезаро (Италия). Състезанието при по-малките ще бъде от 20 до 22 септември 2027-а, докато Европейското първенство за мъже и жени ще се състои от 24 до 26 септември 2027 година.

Приемат се кандидатури за домакини за следните състезания по гимнастика: Европейското първенство по художествена гимнастика през 2027 година Европейското първенство по спортна и художествена гимнастика, и по скокове на батут през 2028 година.

Следващото заседание на Изпълнителния комитет ще се проведе в Прага (Чехия) в навечерието на Конгреса на 27 ноември.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 590
  • 0
Гимнастиците със Синдром на Даун с две титли от турнира в Норвегия

Гимнастиците със Синдром на Даун с две титли от турнира в Норвегия

  • 13 окт 2025 | 12:23
  • 316
  • 0
МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

  • 13 окт 2025 | 10:13
  • 444
  • 0
Седем медала за България на турнир по спортна аеробика в Пловдив

Седем медала за България на турнир по спортна аеробика в Пловдив

  • 12 окт 2025 | 20:40
  • 618
  • 0
Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

Катрин Тасева вдъхнови Пирдоп: Над 110 деца поемат по пътя на художествената гимнастика

  • 11 окт 2025 | 15:14
  • 706
  • 0
Христо Манолов и Борислава Иванова поведоха в квалификациите в Пловдив

Христо Манолов и Борислава Иванова поведоха в квалификациите в Пловдив

  • 11 окт 2025 | 10:30
  • 548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10722
  • 21
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9817
  • 65
Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

  • 14 окт 2025 | 11:28
  • 783
  • 0
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7397
  • 14
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 18804
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 4732
  • 2