Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

Изпълнителният комитет на Европейската гимнастика проведе в Цюрих (Швейцария) третото си заседание за годината. Под ръководството на президента Фарид Гайбов (Азербайджан) бяха взети няколко официални решения.

Европейското първенство за юноши и девойки и Европейското първенство за мъже и жени по спортна акробатика през 2027 година бяха присъдени на Пезаро (Италия). Състезанието при по-малките ще се проведе от 18 до 21 март 2027-а, докато Европейското първенство за мъже и жени е насрочено за 24 до 28 март 2027 година.

Европейското първенство за деца до 15 години и юноши, както и Европейското първенство по спортна аеробика за 2027 година бяха присъдени също на Пезаро (Италия). Състезанието при по-малките ще бъде от 20 до 22 септември 2027-а, докато Европейското първенство за мъже и жени ще се състои от 24 до 26 септември 2027 година.

Приемат се кандидатури за домакини за следните състезания по гимнастика: Европейското първенство по художествена гимнастика през 2027 година Европейското първенство по спортна и художествена гимнастика, и по скокове на батут през 2028 година.

Следващото заседание на Изпълнителния комитет ще се проведе в Прага (Чехия) в навечерието на Конгреса на 27 ноември.