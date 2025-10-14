Популярни
Европейски шампион в биатлона обяви край на кариерата си

  14 окт 2025 | 11:35
  • 156
  • 0
Австрийският биатлонист Феликс Лайтнер обяви оттеглянето си от спорта на 28-годишна възраст чрез пост в социалните мрежи.

"Здравейте и довиждане! Имаше много прекрасни дни, в които можех да споделя преживявания с най-близките си и да празнувам успехи с тях. Смях, сълзи, възхищение и радост. Така живях последните 16 години в биатлона и така ще ги запомня. Благодаря на всички, които ме подкрепиха", написа спортистът в профила си в Инстаграм.

Лайтнер е европейски шампион за 2018 година в индивидуалната дисциплина на 20 км. Той има и три златни медала от Световно първенство за юноши.

Той участва в шест дисциплини на Зимните олимпийски игри в Пекин 2022, като най-доброто му класиране е десето място в преследването. Лайтнер се качи на първия си индивидуален подиум за Световната купа на 17 януари 2021 година в дисциплината масов старт на 15 км.

