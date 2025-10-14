Популярни
»
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Нейтън МакКинън донесе победата на Колорадо срещу Бъфало

  14 окт 2025 | 11:18
  • 159
  • 0
Нейтън МакКинън реализира два гола за гостуващия Колорадо при победата с 3:1 срещу Бъфало в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Кейл Мейкар добави попадение и асистенция за отбора от Денвър, който спечели точки във всичките си четири двубоя през новия шампионат. Мартин Некас се отличи с две завършващи подавания.

Тейдж Томпсън се разписа за първи път през кампанията от отбора на Бъфало, допуснал трето поредно поражение.

Вратарят Скот Уеджууд направи 28 спасявания за третия успех на Колорадо през сезона.

Алекс Лайън спря 34 шайби пред голлинията на Бъфало.

