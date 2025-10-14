Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. 800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

  • 14 окт 2025 | 10:02
  • 134
  • 0
Президентът на Световната антидопингова агенция (УАДА) Витолд Банка обяви, че след мащабна операция в Европа са конфискувани 800 милиона дози забранени вещества и стероиди. Той написа това в профила си в социалните мрежа X.

"800 милиона дози допинг вещества и стероиди са конфискувани от европейския пазар. В резултат на операцията са открити 40 тона забранени вещества и са затворени 35 тайни лаборатории. Това е сериозен удар върху черния пазар на допинг, особено във фитнес секторите, където този проблем нараства", написа Банка.

УАДА спечели грант от Европейския съюз за укрепване на разследващия капацитет на континенталните национални антидопингови организации и правоприлагащите органи през 2022 година, припомня ТАСС.

