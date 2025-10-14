Де Йонг преподписва с Барса в сряда

Френки де Йонг ще подпише нов договор с Барселона тази седмица, съобщава "Мундо Депортиво". Халфът постигна договорка с клуба за удължаване на контракта си още на 1 октомври. Според новите условия споразумението ще бъде валидно до 30 юни 2029 година.

Изданието твърди, че всички документи са били финално одобрени вчера, а официалното подписване ще се състои в сряда.

С новия договор откупната клауза на нидерландския национал ще бъде увеличена значително. Тя ще нарасне от досегашните 400 милиона евро на 500 милиона евро.

Де Йонг ще продължи да получава възнаграждението си по настоящия контракт до края на сезон 2025/26. Новата му, намалена заплата, ще влезе в сила от 1 юли 2026 година.

Снимки: Gettyimages