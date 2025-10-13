Милуоки ще подпише договор с трети от братята Адетокунбо

Милуоки Бъкс ще подпише договор с Алекс Адетокунбо. С присъединяването на Алекс към по-големите си братя Янис и Танасис, това ще бъде първи път в историята на НБА, в който трима братя са в един и същ състав.

24-годишният Алекс Адетокунбо е играл в G League на НБА от 2021 до 2024 година, но никога не е участвал в мач от редовния сезон. Той се е подвизавал в редица тимове в чужбина, като последно носеше екипа на Арис в родната му Гърция.

30-годишният Янис Адетокунбо е деветкратен участник в Мача на звездите и двукратен МВП на лигата, който навлиза в 13-тия си сезон с Бъкс. Той изведе Милуоки до шампионска титла в НБА през сезон 2020/2021.

33-годишният Танасис Адетокунбо играе за Бъкс от сезон 2019/2020 и също беше част от отбора, спечелил титлата.

Четвъртият брат, 27-годишният Костас Адетокунбо, е играл части от три сезона в НБА с Далас Маверикс (2018-2019) и Лос Анджелис Лейкърс (2019-2021).

Те имат и пети брат Франсис Адетокунбо, който е играл професионален футбол в Гърция.