Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Гръцка певица ще участва в церемонията по предаване на олимпийския огън на организаторите на Игрите в Милано и Кортина

Гръцка певица ще участва в церемонията по предаване на олимпийския огън на организаторите на Игрите в Милано и Кортина

  • 13 окт 2025 | 19:01
  • 344
  • 0
Гръцка певица ще участва в церемонията по предаване на олимпийския огън на организаторите на Игрите в Милано и Кортина

23-годишната гръцка певица Клавдия, която участва в конкурса "Евровизия" през май 2025 година, ще се включи в церемонията на 4 декември по предаване на олимпийския огън на организаторите на Зимните олимпийски игри през 2026-а в Италия, съобщиха от гръцкия олимпийски комитет (НОК).

Президентът на НОК Исидорос Кувелос се е срещнал с популярната певица, която е представяла Гърция на последния конкурс в Базел (Швейцария).

"Клавдия, любимка на всички гърци и особено на младите хора, ще се изяви на церемонията по предаване на олимпийския огън пред Организационния комитет на Зимните олимпийски игри", които ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо от 6 до 22 февруари 2026 година", обяви Кувелос.

Той добави, че олимпийският огън ще бъде запален на 26 ноември на церемония в Древна Олимпия, а на 4 декември ще бъде предаден на организаторите на Олимпийските игри.

"Олимпийският огън не е просто пламък, той е израз на ценности, уважение, приятелство, високи постижения, мир, солидарност. Нашата страна предава всичко това чрез ръцете на всеки факелоносец, за да достигне до града и страната, домакин на Олимпийските игри, и да вдъхнови младите хора и целия свят с олимпийските ценности, родени в нашата страна. От името на Гръцкия национален олимпийски комитет искам от все сърце да благодаря на Клавдия, че веднага се съгласи да участва в церемонията", каза Кувелос, подчертавайки, че "певицата обича спорта и самата тя е била спортистка".

Следвай ни:

Още от Други спортове

Младите ни сабльори откриха сезона на Европейската купа в Истанбул

Младите ни сабльори откриха сезона на Европейската купа в Истанбул

  • 13 окт 2025 | 15:52
  • 361
  • 0
Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на турнир в Германия

Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на турнир в Германия

  • 13 окт 2025 | 14:13
  • 413
  • 0
Карлос Насар: Нула лева съм получил от федерацията

Карлос Насар: Нула лева съм получил от федерацията

  • 13 окт 2025 | 10:29
  • 20010
  • 32
Победа за жените и равенство за мъжете на България в 7-ия кръг на европейското отборно първенство по шахмат

Победа за жените и равенство за мъжете на България в 7-ия кръг на европейското отборно първенство по шахмат

  • 12 окт 2025 | 21:12
  • 3267
  • 7
Фрегата се наложи над Левски в третия кръг

Фрегата се наложи над Левски в третия кръг

  • 12 окт 2025 | 20:11
  • 1014
  • 0
Етър 64 с убедителна победа срещу Академик ПУ в първия кръг

Етър 64 с убедителна победа срещу Академик ПУ в първия кръг

  • 12 окт 2025 | 17:48
  • 1122
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 15468
  • 8
Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 13 окт 2025 | 19:45
  • 1251
  • 1
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 7181
  • 2
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 12085
  • 21
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 18591
  • 67
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 14362
  • 1