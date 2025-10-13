Популярни
Дунав Русе се надява на медали при 13-годишните момчета

  • 13 окт 2025 | 18:20
  • 126
  • 0
С 11-годишните Стелан Лъвчиев и Борис Томов и 12-годишният Владимир Райков са свързани надеждите на спортния клуб по тенис на маса Дунав Русе за медали от финалите в националния турнир за деца до 13 години Млад Олимпиец. Това каза за БТА треньорът в клуба Петър Петров.

"Заявка за това е дал Стелан Лъвчиев с първото място в първия етап от турнира Млад Олимпиец за Северна България при 13-годишните. Томов е останал на 12-ото място, но представянето му дава основание за още по-добро представяне за в бъдеще", коментира още Петров.

Финалите в тази надпревара са през декември тази година. През пролетта на 2026-а ще бъде отборното и индивидуално първенство в тази възраст, където също ще се очакват медали от тримата състезатели.

Петър Петров добави, че Райков, Лъвчиев и 13-годишният Адриан Цветков ще представят русенския клуб и във финалната надпревара "Млад Олимпиец" при 15-годишните. В тази възраст се очаква добро представяне и от Кристиян Недев, който предстои да участва в квалификациите за финалната част от турнира.

Петров отбеляза, че след седмица предстои и начало на сезона за мъжкия и женския отбор на Дунав, които ще бъдат в най-високото ниво на тениса на маса у нас.

