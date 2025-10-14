Кръг №4 на Евролигата започва с Везенков и Милър-Макинтайър

Пет мача дават началото на четвъртия кръг на Евролигата тази вечер. В 20:00 часа Макаби Тел Авив приема Барселона в зала "Александър Николич" в Белград. Каталунците са с две поредни победи в турнира, докато Макаби спечели дербито с Апоел Тел Авив за първия си успех през сезона в Евролигата.

В 20:45 часа един срещу се изправят действащият шампион Фенербахче и новакът Дубай. Интересното е, че и двата отбора са в еднакво положение - по една победа и две загуби. Турският гранд обаче определено е фаворит в този двубой.

Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

В 21:00 часа в Белград Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър излиза, воден от новия си треньор Саша Обрадович, срещу лидера в класирането Жалгирис. Литовският тим е единственият без поражение в първите три кръга.

В 21:15 часа Олимпиакос и Александър Везенков се изправят срещу коравия турски тим Анадолу Ефес. Това ще бъде второ поредно домакинство в Евролигата за "червено-белите" от Пирея, които миналата седмица се разправиха с Дубай. Гръцкият шампион е с два успеха и едно поражение в първите три срещи. Анадолу Ефес е с победа и две загуби дотук.

Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

Програмата за днес завършва с двубоя между Байерн Мюнхен и Олимпия Милано, който започва в 21:30 часа. И двата тима ще търсят тази вечер втората си победа в турнира.