  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 06:45
  • 215
  • 0
Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

Гръцкият шампион Олимпиакос продължава участието си в Евролигата тази вечер с мач от четвъртия кръг на престижната надпревара срещу Анадолу Ефес. Двубоят в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея започва в 21:00 часа българско време.

Олимпиакос е с две победи и едно поражение в първите си три срещи от Евролигата дотук. Победителят от редовния сезон през 2024/25 спечели миналата седмица първата си домакинска среща в тазгодишното издание на надпреварата - 86:67 срещу дебютанта Дубай. Българската звезда Александър Везенков пък изригна с 25 точки и 11 борби за едва 23 минути и половина игрово време. Единствената загуба на "червено-белите" от Пирея дотук в турнира е от Реал Мадрид в испанската столица.

Олимпиакос показа, че се е отърсил от горчивото поражение от Реал Мадрид, което допусна след катастрофална последна четвърт, като освен успеха над Дубай, записа в неделя и важна победа, пак у дома, срещу големия си съперник в Гърция Панатинайкос - 90:86, а Везенков пак бе играч №1 с 22 точки, 6 борби и 2 асистенции.

Анадолу Ефес е с една победа и две загуби дотук в турнира. Двукратният шампион в Евролигата започна с победа над Макаби Тел Авив, но после допусна поражения от Апоел Тел Авив и Партизан.

