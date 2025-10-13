Популярни
Наши бадминтонисти ще играят на турнири в Дания и в Чехия

  • 13 окт 2025 | 17:04
  • 92
  • 0
Петима национали по бадминтон ще играят на международни турнири в Дания и в Чехия през тази седмица.

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева ще стартират на надпреварата от сериите "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) от 14 до 19 октомври. В първия кръг техни съпернички ще бъдат представителките на Индия Кавиприя Селвам и Симран Сингхи.

Калояна Налбантова, Христомира Поповска и Димитър Янакиев са заявени за турнира "International Challenge" от 16 до 19 октомври в чешката столица Прага.

Налбантова ще стартира срещу квалификантка, Поповска ще играе с шестата поставена в схемата представителка на домакините Тереза Швабикова, а Янакиев срещу номер 6 Даниил Дубовенко (Израел).

