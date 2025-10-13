Над 200 участници във финалния кръг на детските колоездачни серии

От 10 до 12 октомври в Ловеч, в емблематичния за града парк „Стратеш“, се проведе 12-тото поредно издание на „Деца на колела“, което тази година бе и четвърти, финален кръг от Детските Даунхил Серии 2025 година.

Над 200 деца и младежи до 18 години от 25 града в страната се включиха в събитието. Повече от 160 участници от 11 колоездачни клуба бяха част от стартовете за големите в събота и още 40 деца при най-малките в неделя, което е и рекорден брой за събитието.

Въпреки валежите в предходните дни на събитието, трасето за състезанието остана стабилно, но влажно, което направи надпреварата още по-интересна и непредсказуема. Участниците трябваше да покажат много техника, увереност и стабилност, за да се преборят за призовите места.

Публиката отново напълни алеите на парк „Стратеш“, за да подкрепи младите таланти в решаващия кръг от сериите, където най-доброто време за деня успя да постигне Дамян Иванчев от клуб МСМ, който спря часовника на 1:27.98 мин. и оглави категорията на 15-16 годишните. Втори след него само на 23 стотни се класира представителя на клуб Райдърс Юнайтед – Дамян Манолов, трети остана Чавдар Нинов от Свободно измерение с време 1:98.94 мин..

При 13–14 годишните, първото място спечели Светозар Петров от Riders United с отлично време от 1:31.03 мин., следван от Ангел Ангелов (Black Sea Tsunami, 1:32.91) и Стоил Миланов (Riders United, 1:33.36).

В категорията на 10–12 годишните, победител стана Ивелин Александров от Riders United, който спусна трасето за 1:37.22 мин.. Втори завърши неговият съотборник Георги Даскалов с 1:41.16, а трети се нареди Самуил Даков от Troyan Horse с време 1:42.44.

При 17–18 годишните победата грабна Иван Гавазов от Troyan Horse с време 1:30.24 мин., следван от Пламен Петков и Румен Стайков. При момичетата първа се класира Гергана Господинова, а втора остана Ивайла Брезоева.

Победителите в отделните категории бяха наградени лично от кмета на град Ловеч Страцимир Петков и получиха награди от организаторите и партньорите на събитието – магазини Байк Център, Maxxis, Fox и Керхер България.

Неделният ден на 12 октомври бе посветен на най-малките – над 40 деца от 2,5 до 9 години се спуснаха по специално обособеното от организаторите трасе и с много ентусиазъм и аплодисменти от публиката направиха първите си стъпки в планинското колоездене.

„Деца на Колела“ 2025 премина с отлична организация и много настроение, а градът за поредна година се затвърди като любима локация на младите колоездачи.