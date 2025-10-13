Младите ни сабльори откриха сезона на Европейската купа в Истанбул

Българските сабльори откриха сезон 2025/26 на турнира за възрастови групи до 14 и до 17 години в Истанбул, валиден за Европейската купа. На пътеките излязоха повече от 600 състезатели от над 30 държави. България участва в надпреварата с млади фехтовачи, като за много от тях това беше шанс да трупат опит в международни състезания.

Във възрастова група до 14 години при мъжете България беше представена от 6 сабльори. От групите излязоха Дамян Миержвински, Михаил Атанасов, Мартин Начев и Калоян Боев Най-добро класиране записа Дамян Мержвински, заел 13 място. Михаил Атанасов е 26-и, Мартин Начев е 45-ти, Калоян Боев е 46-ти, Симеон Богданов – 56-и, а Мартин Иванов е 69-и.

При жените до 14 години на пътеките за България излязоха 9 фехтовачки. От групите излязоха Марина Василева, Амалия Нанчева, Димана Удрева, Мартина Христова, Стелиана Йорданова и Дариа Ганева. Най-предно класиране записа Марина Василева – 33-а. Амалия Нанчева е 44-а, Димана Урдева е 49-а, Мартина Христова е 58-а.

При кадетите в турнира участваха 228 състезатели, сред които бяха и 20 българи. 15 от тях излязоха от групите (Веселин Вълев, Никола Иванов, Тодор Стефанов, Максим Радев, Константин Атанасов, Преслав Андреев, Дойчин Генов, Ивайло Андонов, Александър Иванов, Деян Господинов, Христо Манолов, Атанас Кадиски, Здравко Попилиев, Никита Бонев, Георги Урумов). Най-добро класиране записа Никола Иванов – 41-ви. Тодор Стефанов раздели 48-49 място с Джакопо Счуло от Италия, Константин Атанасов е 60-ти.

При кадетките в конкуренцията на 216 сабльорки България се включи с 20 състезателки. От групите излязоха 11 от тях – Ралица Гаджева, Мина Георгиева, Екатерина Чаушева, Десислава Генкова, Марина Апостолова, Николета Добрева, Теодора Янкова, Вая Терзиян, Дора Христова, Елиа Александрова, Михаела Генова. Най-добре от тях се представи Теодора Янкова (31-ва), Ралица Гаджева (34-35 място заедно с Дуру Айше Озгонул от Турция), Мина Георгиева (40-41 място заедно с Никол Мартини от Италия).

В отборната надпревара при кадетите в турнира участваха 39 отбора, сред които 5 тима на България. След победи над четвъртия отбор на Турция и над третия отбор на Румъния първият отбор на България в състав Константин Атанасов, Никола Иванов, Максим Радев и Тодор Стефанов завърши на 10 място. Вторият отбор на България (Преслав Андреев, Дойчин Генов, Деян Господинов, Веселин Вълев) се класира 21-и. Третият отбор на България (Александър Иванов, Атанас Кадиски, Христо Манолов, Здравко Попилиев) е 28-и, четвъртият ни отбор (Никита Бонев, Никола Кирков, Георги Нанчев, Георги Урумов) е 33-и, а петият ни отбор (Борис Иванов, Матей Матеев, Захари Русков) е 39-и.

В турнира на сабя кадетки отборно в конкуренцията на 34 тима първият отбор на България зае седмо място. Николета Добрева, Ралица Гаджева, Мина Георгиева и Теодора Янкова победиха четвъртия тим на Гърция с 45:24, втория отбор на Великобритания с 45:29, а в двубоя за място на полуфиналите отстъпиха пред четвъртия отбор на САЩ с 38:45. Вторият отбор на България в състав Марина Апостолова, Михаела Генова, Дора Христова и Вая Терзиян се класира 16-ти. Третият ни отбор (Елиа Александрова, Ева Атанасова, Екатерина Чаушева, Десислава Генкова) се класира 19-ти. Петият ни отбор (Ралица Христова, Стилияна Караиванова, Катерина Цветкова и Магдалена-Анна Йосифова) е 31-ви, а четвъртият ни тим (Неда Камбурова, Ана Манева, Амалия Нанчева и Марина Василева) е 32-и.