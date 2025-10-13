Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Майк Тайсън ще разкрие какво се случи срещу Джейк Пол в свой спектакъл

  • 13 окт 2025 | 15:13
  • 193
  • 0
Майк Тайсън планира да разкрие истината около хаоса, свързан с боя му срещу Джейк Пол, в новото си самостоятелно шоу в Лас Вегас, което ще стартира през ноември.

Легендарният боксьор за първи път излезе на сцена през 2012 г. със своето оригинално шоу „Undisputed Truth“ (Безспорната истина). Сега, 13 години по-късно, той ще се завърне с нов спектакъл, озаглавен „Return of the Mike“ (Завръщането на Майк), в който ще разкаже за последните години от живота си.

В интервю за списание People Тайсън обясни, че шоуто ще включва „събитията около първия ми мач с Джейк“, както и неговата „философия и гледна точка за всичко това“.

„Ще бъде наистина интересно“, каза Тайсън. „Не мога да повярвам, че откакто за последно направих подобно шоу, се бих… какво – два пъти, а сега се готвя за трети?“

Тайсън се завърна на ринга през 2020 г. в демонстративен мач срещу Рой Джоунс младши, а след това през 2024 г. се изправи срещу Джейк Пол.

„Ще се представя по-добре следващия път,“ заяви Тайсън пред People.

Този „следващ път“ вероятно ще бъде мега двубой срещу Флойд Мейуедър, планиран за пролетта на 2026 г., макар че Тайсън остана уклончив по темата.

„Просто се подготвям и гледам напред“, каза той. „Това би било нещо прекрасно, ако се случи.“

