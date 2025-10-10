Тайсън за идеята за ММА кариера: Най-големите бойци на UFC не могат да се мерят с хонорарите ми

Подвизите на Майк Тайсън на боксовия ринг остават легендарни в света на бойните спортове. Но съществува ли алтернативна вселена, в която успехите му са постигнати в октагона на UFC?

По време на скорошно интервю за "Hard Rock Bet", на бившия световен шампион бе зададен интригуващ хипотетичен въпрос: ако беше в разцвета на силите си в днешната бойна среда, дали „Железния Майк“ би обмислил да се състезава в ММА вместо в бокса? Никога няма да разберем, а и не изглежда 59-годишният Тайсън да е особено любопитен какво би могло да се случи.

„Не, не мисля така“, заяви Тайсън. „Слушайте, петимата най-големи бойци на UFC, взети заедно, не биха могли да се сравняват с моите хонорари.“

През 80-те и 90-те години, когато Тайсън трупаше нокаут след нокаут и нижеше паметни защити на титлата в тежка категория, той беше може би най-голямата звезда в бойните спортове. Славата му се превърна в огромни суми, като той печелеше между 10 и 30 милиона долара на мач, а според редица източници е спечелил над 100 милиона долара за блокбъстъра с Ленъкс Люис през 2002 г.