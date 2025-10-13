Популярни
  3. Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на турнир в Германия

Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на турнир в Германия

  • 13 окт 2025 | 14:13
  • 266
  • 0
Вероника Василева завърши 11-а, а Емма Нейкова е 15-а на сателитния турнир на сабя жени, който се проведе в Нюрнберг (Германия) и носи точки за Световната купа. В надпреварата се включиха 74 състезателки от 13 държави, съобщават от БФ Фехтовка.

Василева излезе от групите с изключително силна игра и шест победи от шест срещи. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников влезе под номер 10, като в първия кръг се наложи Лорън Андерсън от Великобритания с 15:9, а след това отстрани Мари Том от Германия с 15:12. В двубоя за място сред най-добрите осем Василева отстъпи пред Тициана Нихман от Германия с 13:15 и завърши надпреварата на 11-о място.

Емма Нейкова излезе от групите с три успеха и две поражения. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников победи германките Елиза Нойнер с 15:11 и Фелис Хербон с 15:13. В срещата за място сред най-добрите осем българката отстъпи пред Мануела Спица от Италия с 3:15 и зае 15-а позиция в крайното класиране.

В турнира при мъжете, в конкуренцията на 104 сабльори, Тодор Стойчев завърши на 37-о място. Възпитаникът на фехтовален клуб Свечников излезе от групите с четири победи и две загуби, нов елиминациите отстъпи във втория кръг пред Корнел Печ от Унгария с 8:15.

Междувременно, през уикенда станаха ясни победителите за Купа София на рапира, кадети и кадетки, младежи и девойки. Състезанието е първи кръг от Купа България.

При кадетите шампион стана Росен Великов от Волов, а при кадетките Лилия Николова от Шумен 1951.

При младежите златото взе Данаил Полишев от Пловдив БГ, а при девойките първа е Виктория Пастърмаджиева от Пловдив БГ.

