Fibank за десета година е партньор на Wizz Air Sofia Marathon

  • 13 окт 2025 | 13:35
  • 250
  • 0

Fibank (Първа инвестиционна банка) за десета поредна година беше сред партньорите на Wizz Air Sofia Marathon, който се проведе на 11 октомври 2025 г. в столицата. Традиционно подкрепяната от банката дисциплина – масовият старт от 5 km. FIB Mass Run, отново събра любители на спорта и здравословния начин на живот. В нея стартираха близ 1500 души. Всички, които преминаха финалната линия, получиха специални медали от Fibank.

Банката беше част и от „Fun and Fan“ зоната на маратона, където посрещна участниците и техните семейства в своята шатра. Там малки и големи се включиха в забавни активности и спечелиха атрактивни награди, превръщайки деня в истински празник на спорта и доброто настроение.

Лице на банката по време на маратона бе популярният телевизионен водещ Деян Славчев – Део. Той е известен със своя активен начин на живот и подкрепа на каузи свързани с него. Део е и редовен участник на ежегодните издания на Софийския маратон. Освен, че бе сред първите финиширали на масовият старт от 5 km. FIB Mass Run, той се снима с участниците и разговаря с тях за мотивацията им да се включат в маратона.

Първа инвестиционна банка е дългогодишен партньор на българския спорт и активен поддръжник на младите таланти. Като част от своята програма за корпоративна социална отговорност, Fibank е генерален спонсор на Българския олимпийски комитет (БОК), както и на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА), Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и други спортни организации.

Софийският маратон, който се провежда ежегодно от 1983 г., е сред най-престижните спортни събития в България и на Балканите. През своята 42-годишна история той привлича участници от цял свят и превръща София в сцена на спорт, емоции и човешки дух – ценности, които Fibank споделя и подкрепя вече цяло десетилетие.

(В материала има продуктово позициониране)

