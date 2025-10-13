Иван Пешев награди световния шампион за хора с увреждания Ружди Ружди

Популярни
  • 13 окт 2025 | 13:24
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с парична премия световния шампион за хора с увреждания в тласкането на гюле в клас F55 Ружди Ружди.

Ружди триумфира на шампионата на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Делхи, Индия.

За златния си медал паралимпиецът ще получи 50 000 лева по Наредба №5 на ММС, а треньорският щаб – 40 000 лева.

„За пореден път доказахте, че с постоянство, сила на духа и вяра в собствените възможности могат да се постигнат върхови резултати. Гордеем се с Вашия принос към българския спорт и вдъхновението, което давате на младите хора в цялата страна. Пожелавам Ви здраве, нови победи и още много поводи за национална гордост“, обърна се министър Пешев към световния шампион.

Иван Пешев съобщи, че се обсъждат възможности за изграждането на Паралимпийски център, в който да се подготвят българските атлети с увреждания. По думите му това ще им даде възможност да тренират в среда, която отговаря на най-високите стандарти, и да постигат още по-големи успехи за България.

На срещата при министъра на младежта и спорта присъстваха председателят на Българската паралимпийска федерация Илия Лалов и треньорът на Ружди – Радостин Тодоров.

