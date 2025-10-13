Джак Уилшир получи първата си официална работа като постоянен мениджър

Бившият халф на Арсенал и Англия Джак Уилшир официално бе обявен за мениджър на третодивизионния Лутън Таун. Това е първият постоянен ангажимент като главен мениджър за Уилшир. В края на миналия сезон той бе назначен за временен наставник на Норич Сити, но след края на кампанията напусна клуба. Далеч по опитният Крис Пауъл, който бе мениджър на Чарлтън, Хъдърсфийлд, Лестър и Дарби Кунти, ще бъде асистент на 33-годишния Уилшир.

“Огромна чест и привилегия е да бъда назначен за мениджър на Лутън Таун. Този момент представлява затваряне на цикъла за мен. Бях на осем години, когато за първи път дойдох в Лутън като момче, така че предполагам, че мога да кажа, че е съдба първата ми мениджърска позиция на пълен работен ден да е в този клуб. Не бих могъл да бъда по-щастлив, че съм тук и нямам търпение да ръководя този футболен клуб”, заяви Уилшир.

Jack Wilshere is our new manager 🧡 — Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025