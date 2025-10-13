Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лутън
  3. Джак Уилшър ще поеме Лутън

Джак Уилшър ще поеме Лутън

  • 13 окт 2025 | 06:23
  • 648
  • 0
Джак Уилшър ще поеме Лутън

Бившият играч на Арсенал и английски национал Джак Уилшър бе назначен за мениджър на третодивизионния Лутън, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профила си в “Х”.

Според източника, преговорите между двете страни са приключили успешно, а 33-годишният специалист ще бъде представен днес - 13-ти октомври (понеделник).

Уилшър се прекрати състезателната си кариера през 2022 г., когато бе едва на 30 години заради влошеното си от много контузии здраве. Той започна треньорската си кариера в младежката система на Арсенал, а през сезон 2024/25 бе начело на Норич.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Палмейрас удари предпоследния в Бразилейро Betano и оглави класирането

Палмейрас удари предпоследния в Бразилейро Betano и оглави класирането

  • 13 окт 2025 | 03:29
  • 669
  • 0
Радикални поддръжници на Палестина ще опитат да попречат на мача между Израел и Италия

Радикални поддръжници на Палестина ще опитат да попречат на мача между Израел и Италия

  • 13 окт 2025 | 01:38
  • 2031
  • 0
Мхитарян за Клоп: Все още ми дължи 50 евро

Мхитарян за Клоп: Все още ми дължи 50 евро

  • 13 окт 2025 | 01:17
  • 1866
  • 0
Менян също изригна срещу австралийския мач на Милан

Менян също изригна срещу австралийския мач на Милан

  • 13 окт 2025 | 01:07
  • 1446
  • 0
Карик може да поеме Рейнджърс

Карик може да поеме Рейнджърс

  • 13 окт 2025 | 00:58
  • 897
  • 0
Полша нямаше проблеми срещу Литва

Полша нямаше проблеми срещу Литва

  • 13 окт 2025 | 00:10
  • 1573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 46662
  • 71
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 53894
  • 23
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 372
  • 0
Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

  • 13 окт 2025 | 07:04
  • 1168
  • 0
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 111918
  • 53
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 41447
  • 69