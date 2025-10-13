Джак Уилшър ще поеме Лутън

Бившият играч на Арсенал и английски национал Джак Уилшър бе назначен за мениджър на третодивизионния Лутън, съобщава реномираният спортен журналист Фабрицио Романо в профила си в “Х”.
Според източника, преговорите между двете страни са приключили успешно, а 33-годишният специалист ще бъде представен днес - 13-ти октомври (понеделник).
Уилшър се прекрати състезателната си кариера през 2022 г., когато бе едва на 30 години заради влошеното си от много контузии здраве. Той започна треньорската си кариера в младежката система на Арсенал, а през сезон 2024/25 бе начело на Норич.