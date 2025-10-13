Популярни
Треньорът на Локомотив (Пловдив) доволен от характера на неговите играчи с мача с Балкан

  • 13 окт 2025 | 12:32
  • 263
  • 0

Старши треньорът на баскетболния Локомотив (Пловдив) Асен Николов изрази задоволство от представянето на своя тим в двубоя с Балкан Ботевград, въпреки че "железничарите" отстъпиха с 80:83. Той даде своето мнение пред клубната медия след срещата, в която ботевгрладчани водеха практически през цялото време, като в един момент преднината им достигна до 23 точки, но във финалните минути "черно-белите" съкратиха изоставането си до само едно притежание. В последната минута те дори имаха шанс и да изравнят, но не успяха и победата остана за Балкан.

„Започнахме трудно и през първото полувреме не показахме нивото, на което можем да играем. Липсваше концентрация и позволихме на Балкан да натрупа голяма преднина,“ коментира старши треньорът на локомотивци.

„В третата част изоставахме с 23 точки, но след това отборът показа изключителен характер и желание за победа. С по-добра защита, енергия и колективна игра успяхме да се върнем и да стигнем до две възможности за изравняване в последните секунди,“ допълни Николов.

Въпреки поражението, наставникът остана доволен от реакцията на своя тим и от начина, по който играчите са се борили до самия край.

„Въпреки загубата, съм доволен от реакцията и борбеността, които демонстрирахме. Това е стъпка напред за нас и я приемаме като ценен опит. Ще продължим да работим, за да превърнем тези усилия в победи,“ заяви той.

Старши треньорът на Локомотив не пропусна да благодари и на феновете, които продължават да подкрепят отбора.

„Вече всички говорят за атмосферата, която създават нашите привърженици по време на домакинските ни срещи. Надявам се следващата седмица с тяхната помощ да стигнем и до първа победа.“

Следващият двубой на Локомотив (Пловдив) е на 18 октомври (събота), когато отборът ще посрещне Шумен в зала „Сила“.

