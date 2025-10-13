Думи на Нирадж Чопра вдъхновили млад индиец да подобрява рекорди на копие

Химаншу Джакар спечели златен медал в хвърлянето на копие на Националния шампионат по лека атлетика за юноши с резултат от 80.38 метра, подобрявайки рекорда на Нирадж Чопра за състезанието. Въпреки че не успя да подобри националния рекорд за юноши под 18 години, Джакар изрази задоволство от представянето си и гледа с очакване към бъдещите си участия при юношите под 20 години. Парт Синг също впечатли, като спечели злато в скока на дължина и постави нов рекорд на шампионата.

"Много съм щастлив от представянето си и от това, че успях да дам най-доброто от себе си. Спечелих състезанието и миналата година и този път се надявах да подобря националния рекорд. Не успях, но това ми помогна да натрупам опит и очаквам да се представя по-добре в категорията до 20 години в бъдеще“, заяви Химаншу, който спечели златото в хвърлянето на копие за юноши под 18 години на същото място миналата година с резултат от 74.56 метра.

Химаншу обаче беше изключително доволен, че е подобрил рекорда на Нирадж и сподели, че думите му винаги го мотивират да се справя по-добре. "Срещнах го в Южна Африка, когато тренирахме в Почефструм по-рано тази година, и думите му ме вдъхновиха да продължа да работя здраво“, каза младият атлет, който тренира под ръководството на треньора Арвинд Кумар в тренировъчния център SAI в Хисар.