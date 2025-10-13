Популярни
Хюлманд: Не мисля, че изиграхме най-добрия си мач

  • 13 окт 2025 | 10:35
  • 153
  • 0
Хюлманд: Не мисля, че изиграхме най-добрия си мач

Дания победи Гърция с 3:1 у дома, за да остане без поражение в квалификациите за Световното първенство и да сложи край на надеждите на гостите да достигнат до Мондиал 2026. Битката за първото място в Група C предстои да продължи докрай. С два оставащи мача, Дания е начело в класирането с 10 точки, колкото има и Шотландия, но е с по-лоша голова разлика. Двата отбора се срещат в последния си мач следващия месец, като победителите в групите получават автоматично класиране за финалите на турнира, а подгласниците влизат в плейофите.

Дания стъпка и последните гръцки надежди
Дания стъпка и последните гръцки надежди

„Като цяло не мисля, че изиграхме най-добрия си мач срещу Гърция. Победата е най-важното нещо. Това са трите точки. Понякога не достигаш най-високото ниво. Не мисля, че го направихме, но спечелихме с 3:1 срещу силен отбор“, каза халфът на Дания Мортен Хюлманд.

Снимки: Gettyimages

