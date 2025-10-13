Националите заминаха за Испания

Рано тази сутрин националните ни заминаха за Испания, където ще изиграят четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Sportal.bg излъчи пристигането на българската делегация на летище "Васил Левски" малко след 8:00 часа.
На летището бе техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев, който говори пред репортерите.
На летището случайно се озова и бивш държавен глава на България.
Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното
Той пожела успех на националите пред репортера на Sportal.bg.