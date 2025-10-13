Популярни
Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 2000
  • 27

Рано тази сутрин националните ни заминаха за Испания, където ще изиграят четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Sportal.bg излъчи пристигането на българската делегация на летище "Васил Левски" малко след 8:00 часа.

На летището бе техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев, който говори пред репортерите.

На летището случайно се озова и бивш държавен глава на България.

Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното
Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното

Той пожела успех на националите пред репортера на Sportal.bg.

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам
