Барцокас: В този момент нямаме стабилност в защита

Олимпиакос спечели първото дерби за сезона, побеждавайки Панатинайкос с 90:86 във втория кръг на гръцкия шампионат. След мача Георгиос Барцокас говори за защитната игра на отбора, като коментира и контузените Шакил МакКисик и Еван Фурние.

„Като цяло създадохме доста свободни стрелби, при които бяхме под напрежение и не вкарахме. Имахме наказания след добро движение на топката. Бяхме убедени, тъй като в такива мачове като домакин имаш по-голям натиск. Имахме отсъстващи играчи, но победа над Панатинайкос винаги е важна. Намерихме ритъм в атака. В този момент нямаме стабилност в защита. Има играчи, които не знаят какво точно могат да направят талантливите гардове на Панатинайкос.

Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до победата в голямото гръцко дерби

В крайна сметка обаче спечелихме. През първото полувреме допуснахме 48 точки и направихме 7 фаула. Фактът, че спечелихме, ни радва и очакваме играчите да се върнат. Отсъствията, които имаме, са ключови за нас. Фурние тренира индивидуално през последните 2 дни. Чувства дискомфорт при определено движение. Надяваме се, че както МакКисик, така и Фурние ще могат да се върнат за дяволската седмица", каза Барцокас визирайки предстоящия двоен кръг в Евролигата идната седмица.