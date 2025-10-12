Фрегата се наложи над Левски в третия кръг

Популярни
  • 12 окт 2025 | 20:11
Фрегата победи Левски с 29:26 (13:11) в Българене в последна среща от третия кръг на първенството на България по хандбал за мъже.  С успеха бургазлии, които през миналия сезон спечелиха националната купа, събраха 4 точки и се изкачиха на второто място във временното класиране с по-добра голова разлика от Шумен и Добруджа, които вчера се срещнаха помежду си в друг мач от кръга и добрилчии стигнаха до успеха.  Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) единствен продължава с пълен актив от 6 точки, след като в събота надделя над НСА  в София.

Срещи от третия  кръг на първенството на България по хандбал за мъже:

Фрегата (Бургас) - Левски         - 29:26 (13:11)

в събота:

Пирин 64 (Гоце Делчев) - Чардафон - 33:30 (18:14)

НСА - Локомотив (Горна Оряховица) - 21:26 (9:13)

Осъм (Ловеч) - Спартак (Варна)    - 21:21 (11:8)

Добруджа (Добрич) - Шумен 61      - 25:23 (17:13)

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 6 точки, пред Фрегата, Шумен и Добруджа с по 4, Осъм с 3 и др.

