Етър 64 с убедителна победа срещу Академик ПУ в първия кръг

Етър 64 победи домакина Академик ПУ с 33:19 (17:8) в среща от първия кръг на първенството на България по хандбал за жени. Двубоят беше равностоен само до средата на първото полувреме, след което до почивката 10-кратните шампионки от Велико Търново направиха серия от 10:1 и се оттеглиха на почивка при 17:8.

Гостенките продължиха серията си с пет безответни попадения на старта на второто полувреме, за да дръпнат с 22:8, а това позволи на треньорския щаб на Етър до края да даде възможност за изява на всички състезателки от състава. Дебют за "виолетовите" направи девическата националка Даная Минчева, привлечена от Хера (Варна) през лятото.

Мартина Тодорова беше най-резултатна за победителките с 8 попадения, а Полина Стоянова допринесе с 6. Боговеста Йосифова, Стиляна Павлова и Катерина Ванчева завършиха с по 4 гола за пловдивчанки.

Вицешампионът Свиленград спечели в залата на Сливница с 27:21 (12:8) в мач, който в дълги периоди беше много равностоен. Гостенките започнаха по-добре и поведоха с 4:1, като до почивката поддържаха преднина от 3-4 гола. След почивката домакините успяха да съкратят пасива си до 2 попадения, като при 18:20 те имаха и притежанието на топката, но не успяха да направят успешно нападение, а в последствие получиха два безответни гола, което до голяма степен предреши срещата. В края Сливница тръгна по-рисковано в атака, а Свиленград се възползва и с бързи контри успя да направи победата си по-убедителна. Защитаващият титлата си от последните четири сезона Бяла вчера стартира с успех над Спортист-Кремиковци 2018.

Срещи от първия кръг на първенството на България по хандбал за жени:

Академик ПУ - Етър 64 - 19:33 (8:17)

Сливница - Свиленград - 21:27 (8:12)

в събота:

Спортист-Кремиковци 2018 - Бяла - 15:45 (11:22)