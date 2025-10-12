Популярни
  3. Мирослава Минчева спечели на 25 метра пистолет в оспорван финал с Антоанета Костадинова на "Купа България"

  • 12 окт 2025 | 17:04
  • 219
  • 0
Мирослава Минчева спечели златото на 25 метра пистолет за жени на турнира по спортна стрелба "Купа България" на стрелбищен комплекс “ Гео Милев” в София.

Минчева, която е европейска шампионка в тази дисциплина от Шатору това лято, зае първото място в драматичен финал със своята съотборничка в Светкавица - Антоанета Костадинова. Двете завършиха с по 34 точки във финала, като Минчева триумфира след допълнителни изстрели.

Трета завърши Лидия Ненчева (Тракия) с 26 точки.

При мъжете на 10 метра пистолет първи стана Самуил Донков (Левски) с финал от 236.4 точки пред Борис Тузлуков (Стрелба) с 234.4 точки и Петър Иванов (Локомотив) с 216.5 точки.

На 10 метра пушка за мъже Георги Канев от Тракия спечели във финала с 248.2 точки, докато фаворитът и негов съотборник Антон Ризов остана втори с 246 точки.

Ивона Вълкова (Левски) триумфира на 50 метра пушка за жени с нов държавен рекорд във финала - 455.3 точки. Втора остана нейната съотборничка Теа Илиева с 452.1, а трета е ветеранката Петя Луканова (Ап Спорт) с 436.8 точки.

