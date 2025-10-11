ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща

Популярни
  11 окт 2025 | 19:07
Отборът на ЦСКА 1948 се наложи с 3:2 над сръбския Раднички (Ниш) в контролна среща, изиграна днес на терените на "Евима" в Банско. Точни за "червените" бяха Браян Собреро, Фредерик Масиел и Жозе Витор.

Съставът на ЦСКА 1948: Петър Маринов, Адама Траоре, Андре Хофман, Драган Гривич, Огнйен Гашевич, Шариф Осман, Браян Собреро, Йоан Манян, Георги Русев, Фредерик Масиел, Жозе Витор, Атанас Илиев, Петър Витанов, Луиз Вагнер, Фурат Солтани, Борислав Цонев, Хуанми Карион, Марто Бойчев, Елиас Франко, Лука Маркес.

