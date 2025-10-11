Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Над 300 състезатели участват в международния турнир по карате за купа „Плевен"

Над 300 състезатели участват в международния турнир по карате за купа „Плевен“

  • 11 окт 2025 | 18:34
  • 51
  • 0
Над 300 състезатели участват в международния турнир по карате за купа „Плевен“

Повече от 300 състезатели от 23 клуба от България, Румъния, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Великобритания участват в международния турнир за купа „Плевен“. Той се организира от Клуб по бойни изкуства Петромакс - Плевен и се провежда в зала „Балканстрой“.

Спортното събитие е посветено на 50-годишнината на карате в града. По този повод на официалното откриване на турнира бяха връчени почетни плакети на спортисти и общественици, допринесли за развитието на карате в Плевен.

Пепелянката влиза в битка с испанец за европейска титла
Пепелянката влиза в битка с испанец за европейска титла

Почетният президент на Българска национална федерация карате (БНФК) Русалин Русалинов, който е и президент на Клуб по бойни изкуства Петромакс – Плевен, благодари на хората, които подкрепят спорта през изминалите години, на родителите и децата, които всеки уикенд са в зали в различни градове на страната и дори по света.

"Пожелавам на всички да бъдете здрави, да се опазвате от контузии и най-вече да се стремите към феърплей", каза областният управител на Плевен инж. Мартин Мачев, който връчи на Русалинов почетен плакет на Областна администрация.

Александър Александров: При нас целите винаги са високи
Александър Александров: При нас целите винаги са високи

Председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански каза в приветствието си към организаторите и състезателите, че "каратето не е само спорт, но и дисциплина, начин на живот". Той изрази увереност през следващата година при отбелязването на 51-вата годишнина от карате в Плевен да е започнал строежът на очакваната в града многофункционална спортна зала, която след няколко години да бъде и домакин на световен карате турнир.

Гост на откриването на турнира бе и олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова.

"Радвам се, че днес сте тук, проявили сте смелост да излезете на татамито и да покажете какво можете. Пожелавам ви успех и вярвайте, че можете все повече и повече и това, което аз съм постигнала, можете и вие", каза на участниците в спортната надпревара Ивет Горанова. Тя получи плакет за изключителни постижения от името на клуб Петромакс и на свой ред връчи подарък на Русалин Русалинов като му благодари не само за постигнатите победи, но и "за моментите, в които сме падали заедно и сме се изправяли“.

Русалин Русалинов получи диплом за осми дан от Световната шотокан карате федерация.

Участниците в турнира са каратеки във всички възрастови групи – от най-малките, които са на по пет-шест години, до мъже и жени. Децата се състезават в макивара, а за мъже и жени е само „Оупън“ категория.

Наградите за призьорите са медали и купи, а за най-добрите в „Оупън“ категорията са осигурени и парични премии. Ще има и комплексно класиране за най-добър отбор, на който ще бъде връчена купа „Плевен“. Състезанието се провежда на три татамита.

Турнирът се организира с подкрепата на Община Плевен. Той е част от Спортния календар на Общината за 2025 година. Инициативата е включена и в Националния спортен календар на Българска национална федерация карате за 2025 година.

