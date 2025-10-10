Александър Александров: При нас целите винаги са високи

Националният ни отбор по бокс за младежи и девойки се завръща днес с два медала от Европейското първенство в Острава, Чехия. Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов нашите таланти спечелиха бронзови отличия. В категория до 54 килограма Христеа Нинова се класира на трето място, като същата позиция зае и Стоян Петров при най-тежките (+90 кг).

„Два медала е добре, но като цяло можехме да се представим и по-силно. Винаги си поставяме високи цели, искаме най-доброто от нашите боксьори. Поздравявам момчетата и момичетата за свършената работа и им благодаря. Европейското първенство ни показа, че имаме още доста какво да направим, за да сме по-конкурентни.



Имаме талантливи боксьори, които обаче трябва да работят постоянно и целеустремено, за да реализират потенциала си. В някои от срещите бяхме споходени и от малшанс, но няма смисъл от оправдания. Връщаме се и продължаваме работа, за да се представим по-добре следващия път“, анализира резултатите Александър Александров.