  Александър Александров: При нас целите винаги са високи

Александър Александров: При нас целите винаги са високи

  • 10 окт 2025 | 17:04
  • 183
  • 0
Националният ни отбор по бокс за младежи и девойки се завръща днес с два медала от Европейското първенство в Острава, Чехия. Под наставленията на Александър Александров и Фикрет Ереджебов нашите таланти спечелиха бронзови отличия. В категория до 54 килограма Христеа Нинова се класира на трето място, като същата позиция зае и Стоян Петров при най-тежките (+90 кг).

„Два медала е добре, но като цяло можехме да се представим и по-силно. Винаги си поставяме високи цели, искаме най-доброто от нашите боксьори. Поздравявам момчетата и момичетата за свършената работа и им благодаря. Европейското първенство ни показа, че имаме още доста какво да направим, за да сме по-конкурентни.

Имаме талантливи боксьори, които обаче трябва да работят постоянно и целеустремено, за да реализират потенциала си. В някои от срещите бяхме споходени и от малшанс, но няма смисъл от оправдания. Връщаме се и продължаваме работа, за да се представим по-добре следващия път“, анализира резултатите Александър Александров.

