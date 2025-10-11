Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Национали триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"

Национали триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"

  • 11 окт 2025 | 17:57
  • 199
  • 0
Национали триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"

Антоанета Костадинова (Светкавица Търговище) спечели на 10 метра пистолет на националния турнир по спортна стрелба “Купа България” на стрелбище "Гео Милев" в столицата.

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 зае първото място с финал от 243.2 точки, следвана от съотборничката си в националния отбор Лидия Ненчева (Тракия) с 236.3 точки и Зорница Бонева (Тракия) с 213.8 точки.

При мъжете на 25 метра пистолет спечели Самуил Донков (Левски), следван от Стоян Пушков (АП Спорт) и Борис Димитров (Стрелба).

Във финала на 50 метра пушка за мъже Антон Ризов Тракия) бе без конкуренция и взе златото с 455.1 точки. Втори е Александър Данчов (Пирин), а трети - Добрин Буров (Етър-100).

Теодора Боянова (Светкавица) стана първа на 10 метра пушка за жени с финал от 249.5 точки. Втора е Ивана Вълкова (Левски), а трета - Теа Илиева (Левски).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Карлос Насар ще се срещне с феновете след почестите на Правителствения ВИП на летището в София

Карлос Насар ще се срещне с феновете след почестите на Правителствения ВИП на летището в София

  • 11 окт 2025 | 13:54
  • 981
  • 1
Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 12:43
  • 471
  • 0
Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 08:45
  • 598
  • 0
Христо Христов остана шести в категория до 110 кг на Световното по вдигане на тежести

Христо Христов остана шести в категория до 110 кг на Световното по вдигане на тежести

  • 10 окт 2025 | 22:40
  • 4633
  • 1
Официално: Следващото "Джиро д'Италия" ще стартира от България

Официално: Следващото "Джиро д'Италия" ще стартира от България

  • 10 окт 2025 | 22:31
  • 7213
  • 1
Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

  • 10 окт 2025 | 20:37
  • 2708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 10167
  • 14
Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 17673
  • 11
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 28766
  • 13
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 45436
  • 98
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 32207
  • 91
Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

  • 11 окт 2025 | 17:54
  • 8043
  • 1