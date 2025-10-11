Национали триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"

Антоанета Костадинова (Светкавица Търговище) спечели на 10 метра пистолет на националния турнир по спортна стрелба “Купа България” на стрелбище "Гео Милев" в столицата.

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 зае първото място с финал от 243.2 точки, следвана от съотборничката си в националния отбор Лидия Ненчева (Тракия) с 236.3 точки и Зорница Бонева (Тракия) с 213.8 точки.

При мъжете на 25 метра пистолет спечели Самуил Донков (Левски), следван от Стоян Пушков (АП Спорт) и Борис Димитров (Стрелба).

Във финала на 50 метра пушка за мъже Антон Ризов Тракия) бе без конкуренция и взе златото с 455.1 точки. Втори е Александър Данчов (Пирин), а трети - Добрин Буров (Етър-100).

Теодора Боянова (Светкавица) стана първа на 10 метра пушка за жени с финал от 249.5 точки. Втора е Ивана Вълкова (Левски), а трета - Теа Илиева (Левски).