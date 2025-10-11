Популярни
  Други спортове
  2. Други спортове
  Унгария скърби за смъртта на олимпийски медалист и световен шампион

Унгария скърби за смъртта на олимпийски медалист и световен шампион

  11 окт 2025 | 18:10
  • 480
  • 0
Унгария скърби за смъртта на олимпийски медалист и световен шампион

Унгарският спортист Чаба Кьовеш, двукратен олимпийски сребърен медалист и двукратен световен шампион по фехтовка, е починал на 58-годишна възраст след дълго и тежко боледуване.

Унгарската федерация по фехтовка съобщи на официалния си сайт, че е починал един от най-добрите фехтовачи от 90-те години, който е спечелил Световната купа и е бил незаменим лидер на унгарския отбор между 1989 и 2000 година.

Роденият в Будапеща спортист спечели сребърни олимпийски медали като част от отбора в Барселона през 1992 г. и четири години по-късно в Атланта. През 1991 г. той стана световен шампион като член на националния отбор на родна земя, а през 1993 г. спечели още един златен медал от Световното първенство в Есен след отборното състезание.

