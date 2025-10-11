Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

Това, което започна като слух, в крайна сметка разкри сложен заговор за кибершпионаж: Джакомо Торту, бивш атлет и спортен мениджър, беше наказан за опит за следене на националната спортна икона Марсел Джейкъбс. Дисциплинарното решение на федерацията потвърди един от най-шокиращите епизоди в последните години.

Внезапен обрат, който прикова общественото внимание в страната, настъпи, след като Италианската федерация по лека атлетика (FIDAL) наложи тригодишно наказание на Торту, брат на олимпийския шампион Филипо, за участието му в опит за дигитален шпионаж срещу спринтьора и национален идол Джейкъбс. Решението, обявено в четвъртък, се превърна в център на дебати не само заради тежестта на деянието – търсене на несъществуващи доказателства за допинг, – но и защото идва от кръга на един от най-близките колеги на жертвата на пистата.

Джакомо, бивш спринтьор, който става президент на клуб Milan Raptors, е признат за виновен, че е наел агенция за кибернаблюдение в опит да извлече лични данни, принадлежащи на Джейкъбс. Италианските медии съобщиха, че целта е била да се намери информация, която да хвърли съмнение върху почтеността на родения в Америка атлет, въпреки че Джейкъбс никога не е давал положителна допинг проба, нито е бил обект на подобни обвинения.

Сагата излезе наяве за първи път през февруари, когато италианско съдебно разследване разкри координирана кибератака срещу 31-годишния Джейкъбс и ключови членове на неговия екип, включително треньора, агента и диетолога му. Първоначално отхвърлено като слух, подхранван от конспирации, разследването скоро разкри конкретни опити за пробив в поверителни данни.

Giacomo Tortu, fratello di Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi per spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs: lo ha deciso il tribunale federale della Fidal. La procura federale aveva chiesto la radiazione. #ANSA https://t.co/qDbZdlNRga pic.twitter.com/AejTmtPN5d — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 9, 2025

В центъра на операцията е бил Кармине Гало, бивш полицейски инспектор, идентифициран като архитект на нелегална мрежа за киберпрестъпления. Сред свързаните с операцията е и Джакомо Торту. Роднинската му връзка с Филипо, който помогна на Джейкъбс да спечели олимпийско злато в щафетата 4x100 метра на Токио 2020, само засили отзвука на скандала.

FIDAL наложи две последователни санкции: 30 месеца за нарушаване на федералните устави, етичните стандарти и принципите на лоялност, честност и спортна дисциплина, и допълнителни шест месеца за действия с намерение за извършване или прикриване на друго престъпление или за извличане на лична или чужда полза. Дисциплинарната комисия на органа постанови, че на Джакомо ще бъде забранено да посещава събития, да изпълнява всякакви официални задължения или да има достъп до съоръжения на федерацията по време на наказанието си. Въпреки че федералният прокурор поиска доживотно наказание, трибуналът счете такава санкция за непропорционална.

Според местното издание Il Post, Торту е платил около 10 000 евро на компания на име Equalize, за да проникне в личните архиви на Джейкъбс. Планът обаче се проваля, когато се оказва, че USB паметта, доставена от компанията, е празна. Въпреки това трибуналът отбеляза, че самият акт на поръчване на пробива представлява сериозно етично нарушение.

Когато новината излезе, Джейкъбс реагира със сдържано разочарование, заявявайки: "Вярвам на Филипо, когато казва, че не е знаел с какво се е занимавал брат му“. В разговор с ANSA Джейкъбс изрази доверие в съотборника си от щафетата и го разграничи от всякакви неправомерни действия. FIDAL подкрепи тази позиция, потвърждавайки, че Филипо е бил в пълно неведение за действията на брат си – уточнение, което помогна да се предпази олимпийският щафетен отбор от репутационни щети. Обвиняемият, на 32 години, има сравнително скромна спортна кариера, преди да премине към спортен мениджмънт. Ролята му в Milan Raptors сега е в неизвестност до изтичането на 36-месечното му наказание, по време на което му е забранено да участва в каквато и да е дейност, санкционирана от федерацията.

Скандалът избухва точно когато Джейкъбс продължава да утвърждава статута си на титан в европейската лека атлетика. Олимпийският шампион на 100 метра, чието бягане от 9.80 секунди в Токио изуми света, оттогава добави златни медали от европейски първенства през 2022 и 2024 г. Въпреки че не успя да се качи на подиума в Париж 2024, класирайки се пети на 100 метра и четвърти в щафетата 4x100 метра, и отпадна на полуфиналите на Световното първенство през 2025 г. в Токио, кариерата му остава неопетнена.

Заедно с Филипо, Джейкъбс помогна на Италия да спечели и световно сребро в щафетата през 2023 г., подчертавайки ренесанса на спринта в страната. Въпреки това наказанието на Джакомо хвърля тъмна сянка върху това златно поколение, заплашвайки да засенчи една историческа глава за италианската лека атлетика.