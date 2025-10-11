Витомир Вутов с африканско предизвикателство

Бившият страж на Литекс от най-добрите години на клуба Витомир Вутов, който след това бе треньор на вратарите в няколко български клуба и бе част от помощниците на Ясен Петров в националния тим, прие нова футболна авантюра. От днес Вутов е наставник на вратарите в гранда от Танзания Симба, където ще бъде от екипа на Димитър Пантев. Другият българин до Пантев е Бойко Каменов. През миналата година Пантев направи шампион на Ботсвана отбора на Габороне Юнайтед, след което прие поканата да работи в Танзания със Симба.

"Предприех ново предизвикателство. След престоя ми в Саудитска Арабия преди години сега за втори път ще работя извън пределите на България. Изключително съм благодарен на Димитър Пантев за поканата. Благодаря на съпругата ми и на семейството за подкрепата в този момент. Приятно съм изненадам от класата на отбора за стандартите на Африка. Още веднъж благодаря за шанса, който получавам и не можех да откажа такава покана от професионална гледна точка“, заяви Витомир Вутов специално за Sportal.bg. На първо време целите на Симба са свързани с влизането в групите на Шампионската лига на КАФ.

