  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Българските състезатели по гимнастика със синдром на Даун ще участват на международен турнир в Норвегия

Българските състезатели по гимнастика със синдром на Даун ще участват на международен турнир в Норвегия

  • 11 окт 2025 | 08:47
  • 252
  • 0
Българските състезатели по гимнастика със синдром на Даун ще участват на международен турнир в Норвегия

Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов ще представят България на международния турнир по спортна гимнастика за спортисти със синдром на Даун, който ще се проведе този уикенд в Осло (Норвегия).

Заедно със състезателите от Федерацията по адаптирана физическа активност, с президент Слав Петков, пътуват треньорите Даниел Алексиев и Иван Цветков.

Участието им в Норвегия е част от подготовката за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун в пет спорта - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, което ще се проведе през 2026 година, а негов домакин ще бъде София.

Посланици на Световното първенство са олимпийският и вече трикратен световен шампион по гимнастика Карлос Насар и най-добрият български тенисист Григор Димитров.

