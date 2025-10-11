Северна Македония оцеля в Белгия и запази лидерството си в група "J"

Отборите на Белгия и Северна Македония не успяха да се победят в сблъсъка помежду си от 6-ия кръг на световните квалификации в група "J" . Срещата, която се игра в Гент, завърши при резултат 0:0, като той бе по-добър за гостите, които запазиха лидерската си позиция във временното класиране пред днешния си съперник.

Мачът премина почти изцяло пред вратата на северномакедонския страж Столе Димитриевски, който също се отличи с някои важни спасявания. Владеенето на топката бе близо 80 процента в полза на домакините, които отправиха 25 удара, но така и не намериха пътя към гола.

Всъщност в 19-ата минута Максим де Каупер намери мрежата на съперника, но попадението бързо бе отменено заради засада.

След това реми Северна Македония събра актив от 12 точки и остава лидер в групата. Белгия е на втората позиция с 11 точки, но и мач по-малко, така че битката за върха тепърва ще навлиза в решителната си фаза.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages