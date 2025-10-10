Популярни
Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
  Контрастни емоции за българите на Европейското по шахмат

  • 10 окт 2025 | 19:55
Контрастни емоции за българите на Европейското по шахмат

Националните отбори на България изпитаха смесени емоции в шестия кръг на европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия.

При мъжете българският състав постигна победа с 2,5:1,5 точки над Швейцария.

В герой за тима се превърна Радослав Димитров, който на четвърта дъска матира на 93-тия ход Ноа Фекер.

В останалите три партии от мача бяха направени ремита, което изцяло бе по вкуса на българския отбор, който вече има 7 мач-точки и заема 13-о място във временното класиране.

Аркадий Найдич направи реми на първа дъска със Себастиан Богнер, Мартин Петров направи същото с Ли Мин Пън на втора, а на трета Момчил Петков и Фабиан Бецингер също не излъчиха победител.

Лидер в класирането с 11 мач-точки е тимът на Украйна, следван от Нидерландия с 10 и Азербайджан с 9.

При жените защитаващият титлата си тим на България допусна трето поредно поражение, след като отстъпи с 1:3 точки пред Румъния.

На първа дъска Антоанета Стефанова завърши реми с белите с Ирина Булмага, а също реми с белите направи и Белослава Кръстева на трета дъска с Мируна-Дария Лехачи.

На втора и четвърта дъска обаче българските шахматистки, които играха с черните фигури, допуснаха поражения - Нургюл Салимова от Елена-Луминица Козма, а Надя Тончева от Силвия-Ралука Сгирчея.

Поражението остави България на 15-о място в класирането с 6 мач-точки. Лидер в класирането с 12 мач-точки е Полша, пред Украйна и Румъния с по 9 мач-точки.

В събота предстои почивен ден за участниците на европейското отборно първенство, а в неделя са партиите от седмия кръг. Турнирът завършва във вторник.

