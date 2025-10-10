Победи за българите на международния турнир по бадминтон в Истанбул

Популярни
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
  • 10 окт 2025 | 17:53
  • 240
  • 0
Българските състезатели стартираха с победи на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция).

На смесени двойки Евгени Панев и Габриела Стоева спечелиха срещу Миха Иванчич и Аня Джордан (Словения) с 21:19, 21:13 и по-късно днес ще играят срещу Харихаран Амсакарунан и Треса Жоли (Индия).

Номер 6 в схемата при жените Стефани Стоева надделя над Среюкта Парол (ОАЕ) с 21:7, 21:7, а следващата й съперничка ще бъде Агнеш Короши (Унгария).

При мъжете Димитър Янакиев елиминира в оспорван мач представителя на домакините Емре Лале с 21:15, 24:26, 21:18 за 69 минути и в следващия кръг ще играе с водача в схемата Кантафон Вангшарон (Тайланд).

На двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова победиха Едже Мерт и Дамла Ялчънкая (Турция) с 21:7, 21:10.

По-късно днес водачките в схемата на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия).

Загуби претърпяха Гергана Павлова от Сюй Вей (Австрия) с 13:21, 10:21, на двойки Павлова и Рая Пашова от Набила Кахия Пермата и Нахия Мухифа (Индонезия) с 15:21, 9:21, на двойки мъже Иван Русев и Красимир Тодоров от Анселмус Прасетя и Пулунг Рамадан (Индонезия) с 12:21, 9:21 и Христомира Поповска от номер 2 Акарши Кашяр (Индия) с 6:21, 21:15, 15:21 за 49 минути.

