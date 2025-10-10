Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

Американската състезателка в скока на дължина Тара Дейвис-Удхол определи участието си в сърцето на Ню Йорк като "сбъдната мечта“, след като се включи в историческото шоу Athlos на "Таймс Скуеър“.

Турнирът, който пренесе леката атлетика на една от най-оживените забележителности в света, постави елитни спортистки в центъра на вниманието в Ню Йорк. Събитието е част от визията на Алексис Оханян да предефинира леката атлетика и да осигури по-добро заплащане на атлетите.

За Дейвис-Удхол, която е скачала на най-големите спортни сцени, обстановката на "Таймс Скуеър“ беше нещо напълно ново.

"Беше толкова нереално“, сподели тя пред CITIUS Mag след събитието. "Това беше най-страхотният момент. Не спирах да си мисля: "Това наистина ли се случи?“. Всъщност бях тъжна преди последния си скок, защото не исках да свършва.“

Форматът на състезанието даде на атлетите по четири опита, което според Дейвис-Удхол е повишило концентрацията и напрежението.

"Четирите скока бяха много готини – накараха те да се концентрираш от самото начало. Това беше сбъдната мечта“, добави тя. "Огледах се и си помислих: "Те наистина успяха да го направят“. Беше прекрасен момент както за мен, така и за останалите атлети.“

Дейвис-Удхол разкри, че предишната вечер е отделила момент, за да осъзнае какво предстои да се случи.

"Преди всичко да бъде подготвено, отидох на "Таймс Скуеър“ и просто застанах в средата“, каза тя. "Благодарих на Бог, че ми позволи да бъда тук и да изживея този момент. Никога не бих могла да си представя, че тази мечта ще се сбъдне, а днес тя стана реалност.“

Публиката на "Таймс Скуеър“, съставена предимно от случайни зрители и туристи, постепенно се превърна в ентусиазирана агитка с напредването на състезанието.

"В началото хората бяха извадили телефоните си – не беше традиционната лекоатлетическа публика“, отбеляза Дейвис-Удхол. "Казах на Дон: "Можем ли да помолим публиката просто да бъде в момента за една минута?“. Това е една от моите крилати фрази – "Това са моментите“.“

"Просто исках те да го изживеят, да оставят телефоните си и да присъстват. И те го направиха! При последния скок пляскаха, удряха по рекламните пана, музиката спря – беше чиста енергия. Просто поех всичко. Чувството беше толкова добро.“

Защо Athlos е бъдещето на леката атлетика

Събитието на "Таймс Скуеър“ е част от нововъзникващата верига Athlos, която цели да пренесе леката атлетика на обществени места и да създаде нови преживявания за феновете. Дейвис-Удхол вярва, че това е само началото.

"Следващата година трябваше да е по-свободна, но определено вече не е – имаме работа за вършене“, каза тя с усмивка. "Athlos е само началото. Това е едва втората година, а сега с предстоящата лига ще бъде много забавно.“

За Дейвис-Удхол, която продължава да балансира между спортните си постижения и харизматичното си поведение, "Таймс Скуеър“ беше повече от поредното състезание – това беше доказателство, че леката атлетика може да процъфтява навсякъде, когато страстта срещне креативността.

"Това беше момент, който никога няма да забравя. Това са моментите, които те карат да се влюбиш в спорта отново и отново.“

Снимки: Gettyimages