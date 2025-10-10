Популярни
Микаела Шифрин влиза в новия сезон с положителна нагласа

  • 10 окт 2025 | 13:14
  • 274
  • 0
Микаела Шифрин влиза в новия сезон с положителна нагласа

След два тежки сблъсъка в последните два сезона – един от които доведе до реална борба с посттравматично стресово разстройство и тревожен спад в точките ѝ в ранглистата, американската звезда в ските-алпийски дисциплини Микаела Шифрин навлиза в предстоящия олимпийски сезон с по-положителна нотка.

"Ако трябва да съм честна, увереността ми се подобрява. Като цяло се чувствам много по-комфортно", заяви Шифрин.

Тя все още не е готова да се състезава отново в спускане и може да се откаже и от супергигантския слалом в доста съкратения календар на Световната купа преди Олимпийските игри в Милано-Кортина догодина. Американката Шифрин е доволна да се състезава в слалом и гигантски слалом – двете ѝ най-силни дисциплини – и може би в Супер-Г, докато възстановява самочувствието си след кампании, помрачени от контузии. И допълни, че няма шанс да се състезава в спускане този сезон, докато каране в Супер-Г е извън графика поне до средата на декември.

Сезонът в алпийските ски при жените започва с гигантски слалом на 25-и октомври в австрийския глетчер, последван от състезание при мъжете на следващия ден. Попитана за какво се е подготвяла, тя каза “имаше и малко Супер-Г“ в паузата, но все още не е готова да се пусне в официално състезание.

“Имам нужда от повече тренировъчна практика в Супер-Г, за да се реша да участвам в състезание", обясни Шифрин и подчерта, че е включила в плановете си едно състезание за момента в тази дисциплина и то е на 14-е декември в Санкт Мориц (Швейцария)

"Ако наистина се получи добро състезание тогава, едно добро състезание, тогава може и да помисля за още едно. Ако не е както трябва, ще го отложим за след Олимпийските игри в Италия“, каза още тя по време на рекламно събитие на доставчика й за ски-екипировка "Атомик".

Американката не се е състезавала в скоростните дисциплини, откакто контузи коляното си при тежко падане в спускане на олимпийската писта в Кортина д'Ампецо през януари 2024 г. Последният ѝ старт в Супер-Г беше през декември 2023 година, когато излезе от ските и не завърши състезанието във Вал д'Изер, Франция.

По време на летните си тренировъчни лагери, най-скорошният в Ушуая (Аржентина), Шифрин и нейният екип поставиха допълнителен акцент върху гигантския слалом.

"Давам приоритет на гигантския слалом, опитвам се да получа колкото се може повече повторения в него. И съм постигнала доста по-голям обем в него, отколкото в предишни години“, каза Шифрин. Но дори и след 14 години в Световната купа по ски и спечелила там и на други състезания множество титли и медали, най-успешната жена в ските отново е нервна преди новия сезон.

"Все още усещам тръпка и напрежение, нервност някаква. Вероятно това се засилва с всеки един следващ сезон, защото знам колко е трудно да си успешев, да държиш върха. Но мотивацията ми не изчезва и аз знам, че ме чака ново предизвикателство", завърши Шифрин.

