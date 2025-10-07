Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Голямото решение на ЛеБрон Джеймс се оказа част от рекламна кампания

Голямото решение на ЛеБрон Джеймс се оказа част от рекламна кампания

  • 7 окт 2025 | 22:04
  • 1073
  • 0
Голямото решение на ЛеБрон Джеймс се оказа част от рекламна кампания

След като всички фенове на ЛеБрон Джеймс бяха притаили дъх след анонса на американеца, че ще направи "решението на всички решения", като се прогнозираха, че легендата ще обяви края на кариерата си, се оказа, че това е част от рекламната кампания на известна марка за коняк.

Баскетболната звезда разпали страстите с повторение на съобщението от лятото на 2010 година с "решението", когато напусна сензационно Кливланд Кавалиърс и премина в Маями Хийт.

ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина
ЛеБрон Джеймс ще обяви голяма новина

Така феновете на баскетбола могат да продължат да гледат 40-годишния Джеймс с фланелката на ЛА Лейкърс.

В крайна сметка баскетболистът обяви, че ще използва таланта си в полза на световно известната марка коняк "Хенеси".

