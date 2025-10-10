Мъж завърши седем триатлона Ironman за седем дни

Мъж от Джърси завърши седем последователни триатлона с дистанция Ironman в рамките на седем дни, за да набере средства за четири благотворителни организации. 52-годишният Питър Райт е преплувал, карал колело и пробягал близо 1609 км в предизвикателството, което приключи в четвъртък.

Той е събрал над 11 000 паунда за CLIC Sargent Jersey, Kezia's Fund, Lily McGarry's Fund и The LouLou Race Foundation.

Един триатлон с дистанция Ironman изисква от атлетите да преплуват 3,8 км, да изминат 180 км с велосипед и да пробягат маратонско разстояние от 42,2 км.

Райт беше аплодиран на финалната линия от приятели, които го подкрепяха по време на цялото изпитание. Той сподели, че е било "невероятно трудно да се справи“ и е "просто безкрайно щастлив, че е завършил“.

"Надявах се просто да събера колкото се може повече средства, а сега, като чух, че сумата е 11 000 паунда, бих искал да я увелича още повече, ако мога“, добави Райт.

Той има история в завършването на предизвикателства за издръжливост с благотворителна цел. През 2023 г. той прекосява Атлантическия океан с гребане заедно с приятел за 54 дни.