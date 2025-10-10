Георги Каменов: Да излезем от неприятната ситуация

Утре едноименния тим на Димитровград играе в Раковски срещу местния Секирово. Двубоят е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Не играем добре напоследък и доказателството са резултатите. Бързо трябва да излезем от тази ситуация. Имаме потенциал да го направим. Надявам се в Раковски да покажем подобрение. Ще е доста трудно, защото срещу нас е борбен противник, за който фактора домакинство е голямо предимство. Това не ни притеснява. Показали сме, че можем да се справяме и в по-трудни ситуации“ коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Снимки: ФК Димитровград 1947 - фейсбук