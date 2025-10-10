Популярни
Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
  2. Димитровград 1947
  3. Георги Каменов: Да излезем от неприятната ситуация

Георги Каменов: Да излезем от неприятната ситуация

  • 10 окт 2025 | 11:21
  • 113
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград играе в Раковски срещу местния Секирово. Двубоят е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Не играем добре напоследък и доказателството са резултатите. Бързо трябва да излезем от тази ситуация. Имаме потенциал да го направим. Надявам се в Раковски да покажем подобрение. Ще е доста трудно, защото срещу нас е борбен противник, за който фактора домакинство е голямо предимство. Това не ни притеснява. Показали сме, че можем да се справяме и в по-трудни ситуации“ коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

Снимки: ФК Димитровград 1947 - фейсбук

