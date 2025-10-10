Спортен ръководител празнува 70-а годишнина

Един от най-емблематичните ни спортни ръководители празнува днес своя 70-и рожден ден. Асен Асенов, който в разстояние на 16 години ръководеше Зимния дворец на спорта, е развил много спортни клубове.

Той е основоположник на футзала и плажния футбол в България в далечната 1995 година. Неговият клуб "Академика" е 11-кратен шампион по плажен футбол, както и десет пъти носител на титлата по кърлинг. Под ръководството на Асен Асенов бе създаден и клуб по хокей на лед. В началото на века той на два пъти стана държавен шампион.

Осве като ръководител на Зимния дворец на спорта, Асенов е известен и с това, че в разстояние на 15 години отговаряше за съоръженията в НСА. Под негово ръководство спортната академия бе буквално преобразена и бяха създадени отлични условия за студентите.