Братът на Джони Уокър остана без съперник за UFC Рио
  • 10 окт 2025 | 11:02
  • 119
  • 0
Братът на Джони Уокър остана без съперник за UFC Рио

Валтер Уокър остана без съперник, след като Мохамад Усман се оттегли от планираната им битка за този уикенд.

Бразилецът ще се нуждае от нов опонент за предстоящата галавечер UFC Рио този уикенд. Първоначалният му съперник, Мохамад Усман, се оттегли от двубоя в четвъртък, потвърдиха множество източници пред MMA Fighting след първоначална информация от спортния журналист Лаерте Виана.

Към момента не е ясна причината за оттеглянето на Усман, нито дали UFC ще успее да намери заместник навреме, който да се изправи срещу бразилския боец.

Уокър (14-1) е един от най-популярните бойци в картата, като записа три поредни победи чрез събмишън (heel hook) в UFC. Той се надяваше да запише исторически четвърти пореден успех по същия начин срещу Усман.

Усман (11-4), победител в 30-ия сезон на The Ultimate Fighter (TUF), се стремеше да продължи инерцията си след победа със съдийско решение над Хамди Абделуахаб през юни. С нея той се възстанови от две последователни загуби с решение срещу Томас Петерсен и Мик Паркин през 2024 г.

Вижте обновената бойна карта за UFC Рио:

Основна карта
Чарлз Оливейра срещу Матеуш Гамрот
Дейвисон Фигередо срещу Монтел Джаксън
Висенте Луке срещу Хоел Алварес
Джоната Диниз срещу Марио Пинто
Рикардо Рамос срещу Каан Офли
Лукас Алмейда срещу Майкъл Асуел

Подгряваща карта
Жафел Фильо срещу Клейтън Карпентър
Витор Петрино срещу Томас Петерсен
Беатриз Мескита срещу Ирина Алексеева
Лукас Роча срещу Стюарт Никол
Валтер Уокър срещу TBD (предстои да бъде обявен)
Джулия Поластри срещу Каролина Ковалкевич
Луан Ласерда срещу Саймон Оливейра

